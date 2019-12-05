Haberler » Güncel » Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp, kaçtılar - Haber

Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp, kaçtılar

ADANA'da lastik dükkanından çaldıkları 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan 2 kişi, polislerle karşılaşınca kasayı ve olayda kullandıkları levyeyi bırakıp, kaçtı.

05.12.2019 08:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:06Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp, kaçtılar

ADANA'da lastik dükkanından çaldıkları 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan 2 kişi, polislerle karşılaşınca kasayı ve olayda kullandıkları levyeyi bırakıp, kaçtı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bir lastik dükkanının güvenlik kamerasının açısını değiştiren, ardından da levye ile kepengini kırıp içeri giren iki şüpheli, bir miktar para, çek ve evrak bulanan kasa ile güvenlik kamerasının kayıt cihazını alıp, çıktı. Yaklaşık 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan şüpheliler, 200 metre ileride, devriye görevi yapan trafik polisleriyle karşılaştı. Şüpheliler, kasa ve olayda kullandıkları levyeyi yol kenarına bırakıp, kaçtı.

Trafik polislerinin telsiz anonsuyla bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Çelik kasa sahibine teslim edilirken, polis, iş yerinde inceleme yaptı.

, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Seyhan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:00 Bakan Soylu, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
08:58 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu - Haber
08:58 Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi Adana'da bulundu - Haber
08:55 "90'lar Partisi" ile tarihin seyrinde yolculuğa çıkıldı - Haber
08:53 Kayseri Şeker'in kömür kazanlarındaki çalışmalar ile yüzde 10 verim artışı sağlandı - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
04:50 ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda da yaralı var - Haber
00:15 TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı - Haber
5.12.2019 09:03:19