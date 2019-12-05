Haberler » Güncel » Polisi görünce çaldıkları para kasasını atıp kaçtılar - Haber

Polisi görünce çaldıkları para kasasını atıp kaçtılar

Adana'da bir iş yerine giren ve buradaki para kasasını çalıp yaya olarak uzaklaşmak isteyen 2 şüpheli, devriye gezen polis ekibini görünce kasayı yol kenarına atarak kaçtı.

05.12.2019 04:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 05:48Polisi görünce çaldıkları para kasasını atıp kaçtılar
'da bir iş yerine giren ve buradaki para kasasını çalıp yaya olarak uzaklaşmak isteyen 2 şüpheli, devriye gezen polis ekibini görünce kasayı yol kenarına atarak kaçtı.
Merkez ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, Yeşiloba Mahallesi 46187 Sokak'ta 2 kişinin çelik para kasası taşıdığını gördü.
ekibini fark eden şüpheliler, para kasasını yol kenarına atarak kaçtı. Polis ekibi kasayı muhafaza altına alırken, şüphelilerin levye kullanarak iş yerine girmeden önce kapı tarafını gösteren güvenlik kamerasını ters yöne çevirdiği belirlendi.
Polis, 2 şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.

Seyhan, Adana, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:48 Moritanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 57 ölü - Haber
05:45 Polisi görünce çaldıkları para kasasını atıp kaçtılar - Haber
05:42 Kolombiya'daki genel grev ve hükümet karşıtı gösteriler - Haber
04:54 Polisi görünce çaldıkları para kasasını atıp kaçtılar - Haber
04:50 Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı - Haber
00:15 TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı - Haber
00:05 Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı - Haber
23:35 Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi - Haber
22:13 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
21:28 Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik - Haber
5.12.2019 05:54:52