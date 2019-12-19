Haberler » 3. Sayfa » Polisi şehit eden sanık yeniden yargılanacak - Haberler

Polisi şehit eden sanık yeniden yargılanacak

Kayseri'de kimlik kontrolü yapmak isteyen polisi vurarak şehit eden Mustafa Develi hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası, eksik soruşturma gerekçesiyle bozuldu.

19.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:17 Polisi şehit eden sanık yeniden yargılanacak
'de kimlik kontrolü yapmak isteyen polisi vurarak şehit eden Mustafa Develi hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası, eksik soruşturma gerekçesiyle bozuldu.

Kayseri'de 5 Şubat'ta Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej caddesi üzerinde meydana gelen olayda, devriye atan polis memuru İlhan Odabaşı, kimlik kontrolü yapmak istediği Mustafa Develi tarafından başından vurularak ağır yaralanmıştı. Polis memuru İlhan Odabaşı tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 25 gün sonra yaşamını yitirerek şehit düşmüştü.

Olayın ardından tutuklanan Mustafa Develi, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla tehdit' suçundan 2.5 yıl ve polis memuru Şeref Kurt'u yaralamaktan ise 4 ay 1y gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Develi hakkında verilen kararı bozdu, Polisi şehit eden sanık Mustafa Develi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak. - KAYSERİ

Mustafa Develi, Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:59   Davutoğlu'ndan Akşener'in "Vekil veririz" teklifine yanıt: Doğru olmayan yolu uygulamam - Haberler
14:58   Bursa'da kültür sanat - Haberler
14:56   Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türk heyeti ile Libya konusunu önümüzdeki günlerde Moskova'da... - Haberler
14:54   Kayıp yaşlı adam ölü olarak bulundu - Haberler
14:52   Teldeki koltuğu itfaiye indirdi - Haberler
14:46   Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'düşen yaprak' yanıtı: Biz bahar görüyoruz - Haberler
14:30   Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale! - Haberler
14:18   AK Parti'nin "Türkiye'de en beğenilen siyasetçi" anketinin sonuçları belli oldu - Haberler
14:10   Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı - Haberler
14:00   Eski bakan da telefon dolandırıcıların tuzağına düştü, 500 bin TL'sini kaptırdı - Haberler
19.12.2019 15:04:21