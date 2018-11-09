Polisi Tehdit Eden Kişi Tutuklandı

Manisa
'nın Kula
İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarını tehdit eden ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına zarar veren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Dün Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek görevli polis memurlarını tehdit eden, İlçe Emniyet Müdürlüğüne zarar vererek taşkınlık yapan A.K. (30) göz altına alındı.
Hırsızlık suçundan da aranması bulunan A.K, sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Manisa,Emniyet Müdürlüğü,Kula