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Polisi vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da kavgaya müdahale eden polis memurunu silahını alarak vuran zanlı adliyeye sevk edildi.

04.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:55Polisi vuran zanlı adliyeye sevk edildi
'da kavgaya müdahale eden polis memurunu silahını alarak vuran zanlı adliyeye sevk edildi.

ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde kavgaya müdahale eden polis memuru A.Ö (44) kendisine mukavemet gösteren M.D'yi gözaltına almak istedi. Bu sırada polisin silahını alan şüpheli M.D, ateş ederek polis memuru A.Ö'yü başından vurdu. Ağır yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Tedavisi devam eden polis memurunun hayati tehlikesi devam ederken, M.D. ile olay esnasında görevli memurlara mukavemet eden diğer şüpheliler S.D. (34), İ.D. (59), T.B. (53) ve M.Y. (49) ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. M.D. suçunu kabul ederken, polisi neden vurduğuyla alakalı soruya cevap vermediği öğrenildi. - BURSA

Yavuz Selim Mahallesi, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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