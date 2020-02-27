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Polisi yaralayan şüpheli yakalandı

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro istasyonunda bir polisi ayağından vurarak yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

27.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:02Polisi yaralayan şüpheli yakalandı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro istasyonunda bir polisi ayağından vurarak yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.Ö'nün, dün 23.20 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Metro istasyonu içerisinde beklerken bir kişi tarafından belindeki silahının alınması ve çıkan arbede sonucu ayağından vurulmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin olaydan sonra metro rayları üzerinden Terazidere metro istasyonu istikametine kaçtığı, ardından bindiği ticari taksiyle Okmeydanı Örnektepe Mahallesi'nde araçtan indiği ve burada meydana gelen meskun mahalde ateş etme olayına karıştığı tespit edildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti. Adreste bulunan S.Ç. kendisine izletilen görüntülerdeki kişinin oğlu Abdulsamet Ç. (24) olduğunu söyledi.
Şüpheli Abdulsamet Ç. Örnek Mahallesi'nde görevli memurun üzerinden aldığı ve olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı.
Şüphelinin kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bayrampaşa, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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