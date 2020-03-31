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Polisi yaralayan zanlı ruh ve sinir hastanesine yatırıldı

ADANA'da, kavga ihbarı üzerine eve gelen polis memuru Ali Göçer'i bıçakladıktan sonra ayaklarından vurularak etkisiz hale getirilen şizofreni hastası Mehmet Eren (47), tedavisinin ardından ruh ve sinir hastanesine yatırıldı.

31.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:22
Polisi yaralayan zanlı ruh ve sinir hastanesine yatırıldı

ADANA'da, kavga ihbarı üzerine eve gelen polis memuru Ali Göçer'i bıçakladıktan sonra ayaklarından vurularak etkisiz hale getirilen şizofreni hastası Mehmet Eren (47), tedavisinin ardından ruh ve sinir hastanesine yatırıldı. Eren'in, 2014 yılında da kavgayı ayırmak için gelen 2 polisi yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Manisalı Ali Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde kavga olduğu ihbarını alan polis ekibi, olaya müdahale etmek için eve geldi. Bu sırada şizofreni hastası olduğu öğrenilen Mehmet Eren, kapıdaki polis memuru Ali Göçer'i yüzünden bıçakla yaraladı. Diğer polis memurları, Eren'i ayağından silahla vurdu. Yaralı polis memuru Göçer ile saldırgan Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

RUH VE SİNİR HASTANESİ KALDIRILDI

Olayın ardından Eren'in, 2014 yılında yine aynı adrese kavga ihbarına gelen polis memuru Ömer Aslan'ı iki kolundan, diğer polis memuru Yusuf Oğuz'u da sırtından bıçakladığı ortaya çıktı. Eren'in, 'kasten yaralama, kamu görevlisine görevi yaptırmamak, evden hırsızlık ve huzur ve sükuneti bozma' suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi. Hastanede tedavisi yapılan Eren, ardından Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Göçer, kavga, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Polisi yaralayan zanlı ruh ve sinir hastanesine yatırıldı - Haberler

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