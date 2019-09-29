Haberler » Güncel » Haber

'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyerek dolandıran E.A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

29.09.2019 16:08'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyerek dolandıran E.A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. E.A., mahkemece tutuklandı.
Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda, birçok kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle polise ihbarda bulundu. Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Bürosu ekipleri, ihbarlar üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Bu sırada T.F. (62) kendisini telefonla arayıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyen E.A.'dan şüphelendi ve durumu polise bildirdi.
Şüpheli, T.F.'den, 41 bin 500 Euro'yu TL'ye çevirmesini ve ardından kendisine iletmesini istedi. Bunun üzerine buluşma noktasına T.F. ile giden polis ekipleri, E.A.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ayvalık, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:44 Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, görevine başladı
21:42 Kontrolden çıkan kamyon yayalara çarptı: 7 yaralı
21:38 Muğla'da makilik yangını
21:38 Spor psg'den galatasaray maçı öncesi video paylaşımı
21:35 Balkonda otururken maganda kurşunuyla vuruldu
21:34 Avcılar'da okulları tatil edildi; bitişikteki okula geçecekler
21:32 Macaristan'dan İtalya'ya sınır koruma teklifi