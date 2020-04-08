Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Polisimiz gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor"

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce ve çalışma arkadaşları Gediz Kaymakamı Muhammet Önder'i makamında ziyaret etti.

08.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:11
Kütahya 'nın Gediz ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce ve çalışma arkadaşları Gediz Kaymakamı Muhammet Önder'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan Emniyet Teşkilatımız, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biridir.175 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip Emniyet Teşkilatımız, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir. Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden fedakarca çalışmaktadırlar" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce, "Ülkemizin içinde bulunduğu süreç nedeniyle Polis Haftası kutlamalarını kapsamlı bir şekilde yapamıyoruz. Bu yüzden 10 Nisan Cuma günü sadece çelenk koyma programı gerçekleştireceğiz. Tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarını çelenk koyma törenine davet ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Polis, Gediz, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Polisimiz gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya

Son Dakika Güncel Haberleri

13:00: DHA İSTANBUL BÜLTENİ  -2 - Haber 13:00: Esenyurt'ta patlamanın meydana geldiği daire, harabeye döndü - Haber 13:00: Tekirdağ'da salgına karşı ara sokaklar dezenfekte ediliyor - Haber 13:00: Mamak Belediyesinden asansörlere Kovid-19 düzenlemesi - Haber 13:00: Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: "Yardımlarından dolayı Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız" - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını açıkladı - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler