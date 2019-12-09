Haberler » Güncel » 'Polisimle tiyatroda buluşuyoruz' projesi - Haber

'Polisimle tiyatroda buluşuyoruz' projesi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tiyatro Topluluğu ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 'Polisimle Tiyatroda Buluşuyoruz' isimli proje kapsamında lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak üniversite sınavı öncesi,...

09.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:32'Polisimle tiyatroda buluşuyoruz' projesi
Üniversitesi (MEÜ) Tiyatro Topluluğu ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 'Polisimle Tiyatroda Buluşuyoruz' isimli proje kapsamında lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak üniversite sınavı öncesi, üniversite ortamını tanıtmak, moral ve motivasyonu arttırmak amacı ile tiyatro gösterimi düzenlendi.

Doğaçlama tiyatro gösteriminin ilki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde, Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tiyatro gösterimi öncesinde MEÜ ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün tanıtım filmi gösterimi yapıldı.Toplamda 2 bin 500 öğrenciyle buluşması hedeflenen tiyatro gösterileri, 16 Aralık ve 23 Aralık günlerinde farklı liselerden öğrencileri üniversitede buluşturacak. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:24 Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
17:23 DHA YURT BÜLTENİ-21 - Haber
17:22 Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı - Haber
17:17 Büyükşehir Meclisi toplandı - Haber
17:17 Üniversite öğrencileri ile engelli öğrenciler doyasıya eğlendi - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:25:22