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Polisin çabası hayat kurtardı

Eskişehir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

31.07.2019 12:45 Polisin çabası hayat kurtardı
Eskişehir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sütlüce Mahallesi Emreler Sokakta Mehmet Akbaş'a ait tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Bu sırada mahallede devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri eve girip içeride bulunan Gülşen, Mehmet, Çiğdem ile Emine Akbaş'ı dışarıya çıkardı.
Dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar meydana geldiği bildirildi.

Mehmet Akbaş, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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