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Polisin ceza kestiği gençlerden şaşırtan savunma: "Yasak olduğunu bilmiyordum"

İstanbul'un sahillerinin korona virüs nedeniyle oldukça sakin olduğu görüldü.

08.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:52
İstanbul 'un sahillerinin korona virüs nedeniyle oldukça sakin olduğu görüldü. Denetim yapan zabıta ekipleri sahilde spor yapmaya devam eden az sayıda kişiyi uyarırken, polis de kural ihlali yapanlara ceza kesti. Polis tarafından para cezası kesilen gençlerden biri ise, "Yasak olduğunu bilmiyordum" diyerek kendini savundu.
İstanbul'un sahilleri korona virüse karşı hayata geçirilen önlemler nedeniyle ıssız kaldı. Vatandaşların çoğu sahillere gitmek yerine evde kalırken, az sayıda vatandaş hala sahilde spor yapmaya devam ediyor. Polis ve zabıta ekipleri de sahillerde sürekli denetimler yaparak vatandaşları uyarıyor, kural ihlali yapanlara ceza kesiliyor. Denetimler kapsamında zabıta tarafından Caddebostan sahilinde anonslar yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sahilde gezen iki gence ceza yazdı.
Sahilde gezen bir vatandaş, "Bizim bir bilgimiz yoktu bu konu hakkında. O yüzden şimdi dönüyoruz" dedi.
Başka bir vatandaş ise, "Markete gidiyoruz. Bazı ihtiyaçlarımız var. Kendimizi izole ederek alışverişimizi yapıp çıkacağız, evimize geri döneceğiz" diye konuştu.
Polis sahilde gezmeye çıkan Hakan A. ve Ömer K. adlı gençlere "genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme" suçundan 392'şer TL para cezası kesildi. Gençler, "Yasak olduğunu bilmiyorduk" diyerek kendilerini savundu. Kimliği yanında bulunmayan Hakan A., kimlik tespiti yapılması için arkadaşıyla beraber polis merkezine götürüldü. Kendisine ceza kesilen genç, "Biz alışverişe çıktık. Motorla çıkar hava alırız dedik. O sırada da polis beyler geldi. Yasak mı değil mi fikrimiz olmadığı için geldik. Haberimiz yoktu" dedi.
(İHA) Polisin ceza kestiği gençlerden şaşırtan savunma: ’Yasak olduğunu bilmiyordum’

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Zabıta, Polis, Güncel

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Polisin ceza kestiği gençlerden şaşırtan savunma: "Yasak olduğunu bilmiyordum"
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