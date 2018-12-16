Polisin defineci aradığı çukur bu kez boş çıkmadı...Çukuru kazan defineciler yakalandı
BURSA - Bursa
'nın İznik
ilçesinde polis, geçtiğimiz salı günü kaçak kazı yapılan 4 metre derinlikteki çukura halatla İnip defineci aramıştı. Çukuru kazan defineciler, bu kez o çukurda suç üstü yakalandı. İznik'te sabaha karşı saat 05. 00 sıralarında Abdulvahap Tepesi yolunda daha önce definecilerin kazdığı bölgeyi kontrol eden polis, bir sürprizle karşılaştı. 4 metrelik çukurda kaçak kazı yaptıkları belirlenen Kadir A., Ahmet Y. suç aletleri ile birlikte ele geçirildi. Emniyete götürülen zanlılar, bugün adliyeye sevk edildi.
İznik,Polis,Çukur
16 Aralık 2018 Pazar 14:45