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Polisin dikkati faciayı önledi...O anlar kamerada

Polisin dikkati faciayı önledi.

27.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:13
Polisin dikkati faciayı önledi...O anlar kamerada
Dilini yutan sürücü, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı
Hastaneye kaldırılan sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi
DİYARBAKIR - 'da polis ekipleri, bir aracın kullanımında değişiklik fark etti. Dilinin boğazına kaçtığının fark edilmesi üzerine sürücü, polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile kurtarıldı. Sürücünün kontrolünü kaybedip seyir halinde ilerlerken kazaya karışmaması faciayı önledi.
Olay dün sabah saatlerinde Ofis Gevran Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli şahin ekibi Ofis kavşak Gevran Caddesi girişinde uygulama gerçekleştirdi. 08.30 sularında kavşağa doğru hareket halindeki beyaz renkli bir aracın kullanımındaki değişiklik fark eden güvenlik güçleri, araca doğru yöneldi. Bu sırada araç sürücüsünün elleri ile boğazını tuttuğu ve kafasının direksiyona düşmüş bir şekilde olduğu görüldü. Görevli personelce şahsın emniyet kemeri çıkarılıp rahat nefes alması için araç içerisinden alınılarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra bölgeye ambulans sevk edilebilmesi için telsiz yoluyla anons yapıldı.
Ofis semtinde bulunan Aile Sağlık Merkezi'nden yardım talep edilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polisin dikkati faciayı önledi...O anlar kamerada

Diyarbakır, Sabah, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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