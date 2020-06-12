Polisin 'drone' ile takip ettiği hırsızlık şüphelisi yakalandı

Polisin 'drone' ile takip ettiği hırsızlık şüphelisi yakalandıOSMANİYE'de polis, motosiklet hırsızlığı yapan ve 18 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheliyi, 'drone' ile havadan takip ederek, yakaladı.

12.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:36
Polisin 'drone' ile takip ettiği hırsızlık şüphelisi yakalandı
OSMANİYE'de polis, motosiklet hırsızlığı yapan ve 18 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheliyi, 'drone' ile havadan takip ederek, yakaladı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Rauf Bey Mahallesi'nde yaşayan A.A.'nın, evinin bahçesindeki ait 80 ER 173 plakalı motosikletin, 17 Mayıs gecesi çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine geldiği bisikleti bırakıp, motosikleti çalan şüphelinin kimliğini parmak izinden belirledi. 18 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.U.(23), olduğu saptanan şüpheli, yaşadığı adrese giderken drone ile takip edilerek, yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.U., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polisin ’drone’ ile takip ettiği hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Güncel, Haber

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