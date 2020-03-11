Polisin "DUR" ihtarına uymadılar, kaçarken araç çekicisine çarptılar
Polisin "DUR" ihtarına uymadılar, kaçarken araç çekicisine çarptılar D-100 karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde polisin "Dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli, araç çekicisine çarparak kaza yaptı.
11.03.2020 05:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 05:27
Polisin "DUR" ihtarına uymadılar, kaçarken araç çekicisine çarptılar
İSTANBUL - D-100 karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde polisin "Dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli, araç çekicisine çarparak kaza yaptı. Birinci kazanın ardından ikinci kazanın yaşandığı Ankara istikametinde yol belli bir süre trafiğe kapalı kaldı. 30 dakika trafiğe kapalı olan temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza, saat 02.30'da D-100 karayolu Avcılar mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde isimleri öğrenilemeyen iki şüphelinin bulunduğu 61 AT 997 plakalı otomobil polisin 'DUR' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, şüpheli otomobili yakalamak için Ankara istikametinde önlem aldı.Şüpheliler, polisten kaçtıkları sırada önlerinde seyir halinde olan araç çekicisine çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi otomobilde sıkışırken, araç çekicisinin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.Birinci kazadan sonra aynı yönde ikinci kaza yaşandıKaza sonrası Ankara istikametinde seyir halinde olan 3 otomobil birinci kazanın 100 metre gerisinde kaza yaptı. Meydana gelen ikinci kaza da ise sürücüler yaralanmazken otomobiller de maddi hasar meydana geldi.Olay yerine gelen ekipler, ilk kazada araçta sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastaneye kaldırılan iki şüpheliden birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Meydana gelen kazalar nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti kısa süreliğine kapandı. Polis ekipleri araç geçişlerini yan yoldan sağladı. Kaza yapan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. 30 dakika kapalı olan yol, temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
İSTANBUL - D-100 karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde polisin "Dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli, araç çekicisine çarparak kaza yaptı. Birinci kazanın ardından ikinci kazanın yaşandığı Ankara istikametinde yol belli bir süre trafiğe kapalı kaldı. 30 dakika trafiğe kapalı olan temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza, saat 02.30'da D-100 karayolu Avcılar mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde isimleri öğrenilemeyen iki şüphelinin bulunduğu 61 AT 997 plakalı otomobil polisin 'DUR' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, şüpheli otomobili yakalamak için Ankara istikametinde önlem aldı.Şüpheliler, polisten kaçtıkları sırada önlerinde seyir halinde olan araç çekicisine çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi otomobilde sıkışırken, araç çekicisinin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.Birinci kazadan sonra aynı yönde ikinci kaza yaşandıKaza sonrası Ankara istikametinde seyir halinde olan 3 otomobil birinci kazanın 100 metre gerisinde kaza yaptı. Meydana gelen ikinci kaza da ise sürücüler yaralanmazken otomobiller de maddi hasar meydana geldi.Olay yerine gelen ekipler, ilk kazada araçta sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastaneye kaldırılan iki şüpheliden birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Meydana gelen kazalar nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti kısa süreliğine kapandı. Polis ekipleri araç geçişlerini yan yoldan sağladı. Kaza yapan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. 30 dakika kapalı olan yol, temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Polisin "DUR" ihtarına uymadılar, kaçarken araç çekicisine çarptılar
Etiketler : D-100 Karayolu, Avcılar, Ankara, 3. Sayfa
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