Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

22.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:00
Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erkilet Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 38 JN 154 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye sokarak kaçan sürücü Emin A. ile otomobildeki Mehmet A, Adnan D. ve Murat A. kovalamaca sonucu Mithatpaşa Mahallesi'nde yakalandı.
Kiralık olduğu tespit edilen otomobilde, 3 ruhsatsız tabanca ve şüphelilerin üst aramasında 19 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Murat A'nın "silahla tehdit ve yaralama" iddiasıyla arandığı öğrenildi.
Zanlıların Yenişehir Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri sürüyor Polisin ’dur’ ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, Polis, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın vefat eden oğlu Pars’ın mezarı taşınacak Haberler
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak
İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tek yer Haberler
İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tek yer
Ceylan’ı döverek öldüren cani baba, ’Kızım istismara uğradı’ diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul’a yakışmıyor Haberler
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Türkiye’nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Haberler
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Haberler
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376’ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Haberler››Güncel››Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:25: Türkiye, Filistin'e Covid-19 salgını nedeniyle yardım yapacak - Haber 23:19: Hollanda'dan getirilen 344 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındı - Haber 23:18: Konya'da yasa dışı yollarla getirilen 280 Kovid-19 test kitine el konuldu - Haber 23:16: Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Haber 23:14: THY'den 23 Nisan'ın 100. yılında özel "TK1920" uçuşu - Haber 22:48: Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor - Haber 21:39: Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı - Spor 20:19: Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi - Haber 19:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı - Haberler