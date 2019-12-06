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Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaza yaptı

Samsun'un Alaçam ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen otomobil sürücüsü telefon direğine çarparak kaza yaptı.

06.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:55Polisin
'un Alaçam ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen otomobil sürücüsü telefon direğine çarparak kaza yaptı.

İddiaya göre, dün gece saat 23.45'te Belediye önünde alkol uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 60 NK 416 araç sürücüsü D.Ç., kontrol noktasına girmeyerek kaçtı. Takibe alınan kaçan otomobil Yeniköy Mahallesi yolunda telefon direğine çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.Ç. ve otomobilde bulunan arkadaşı O.Y. olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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