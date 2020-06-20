Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı bekçi yaralandı

Aksaray'da denetim yapan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücünün çarptığı bekçi yaralandı.

20.06.2020 22:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:27
Aksaray'da denetim yapan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücünün çarptığı bekçi yaralandı.
Büyükbölcek Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, Murat Ç'nin (33) kullandığı 68 AAG 349 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya çalışırken bekçi Mehmet Kara'ya (28) çarptı.
Yaralı bekçi, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kovalamaca sonucu Yenimahalle'de yakalanan Murat Ç. gözaltına alındı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobilin çarptığı bekçi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Aksaray, Güncel, Haber

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