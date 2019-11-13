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Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Eskişehir'de, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

13.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:46Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamacayla yakalandı
'de, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Alkış Sokak üzerinde devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Polis ekiplerini fark eden şüpheli Fahrettin D. (35), kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Ayrıca gözaltına alınan şüpheliye yapılan üst aramasında; 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 12,56 gram eroin ile 2,12 gram kokain ele geçirildi.

Öte yandan Fahrettin D.'ye yapılan güvenlik sorgulamasında ise, 3 kasten yaralama, 4 kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ile 3 ateşli silahlar kanununa muhalefet ve örgüt kurma suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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