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Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı

Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken durdurulan araçtaki dört şüpheliden biri ayağından vurularak, diğer üçü kaçarken yakalandı.

03.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:56
Polisin
Esenyurt 'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken durdurulan araçtaki dört şüpheliden biri ayağından vurularak, diğer üçü kaçarken yakalandı. Biri yaralı olmak üzere yakalanan dört şüphelinin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün sabaha karşı 05.00 sıralarında ilçe genelinde devriye görevi yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mehterçeşme Mahallesi'nde şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler ile emniyet ekipleri arasında kovalamaca başladı. İçinde dört kişi bulunan minibüs önü kesilerek durduruldu. Araç içindeki şüpheliler minibüsten inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kaçan zanlılardan E.Ç. (17) ayağından vurularak, Erkan E. (21), R.E. (17) ve G.C. (15) adlı diğer şüpheliler kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Ayağından vurulan E.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yakalanan Erkan E., R.E. ve G.C. adlı diğer şüpheliler ise emniyete götürüldü.

Minibüste yapılan aramalarda, hırsızlık sonucu elde edildiği belirlenen çok sayıda erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri ele geçirildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaşı 18'den küçük E.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şüphelilerin yapılan kimlik sorgusunda Erkan E.'nın iş yeri, ev ve oto hırsızlıkları ile yaralama olayları da dahil 41 ayrı suç kaydının olduğu, R.E.'nin benzer suçlardan 7, yaralı olarak ele geçirilen E.Ç.'nin 'yağma', 'cinsel taciz', hırsızlık' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' gibi suçlar başta olmak üzere 31 farklı suça bulaştığı kaydedilirken, G.C.'nin ise 8 suç dosyasının bulunduğu bildirildi.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan R.E, G.C. ve E.Ç. hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanırken, Erkan E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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