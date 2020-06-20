Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtıAKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otomobiliyle bekçi Gökhan Kara'ya (27) çarptı.

20.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:07
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı
AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otomobiliyle bekçi Gökhan Kara'ya (27) çarptı. Kara yaralanırken, kovalamaca sonucu yakalanan Murat Ç. ise gözaltına alındı.
Olay, saat 20.30 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Ebulfelz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Murat Ç.(32) yönetimindeki 68 AAG 349 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Murat Ç. kaçmaya çalışırken, bekçi Mehmet Gökhan Kara'ya çarptı. Savrulan Kara yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kara, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarım saatlik kovalamacanın ardından Murat Ç., Sanayi Mahallesi 2062 Sokak'ta yakalanıp, gözaltına alındı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gökhan Kara, Aksaray, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Libya ordusu, Sisi’nin tehditlerine yanıt verdi Haber
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Haber
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Ebru Gündeş’in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Diyarbakır’da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Haberler››Güncel››Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:23: İsrail televizyonu: "Trump yönetimi İsrail'in ilhak planını görüşecek" - Haber 23:17: Kıbrıs Gazisi Mehmet Hayri İlkin, hayatını kaybetti - Haber 23:17: Son dakika güncel: Fransa'da sömürgeci ismin heykelinin kaldırılması talebi - Haber 23:13: Şanlıurfa'da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı - Haber 23:13: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 633'e yükseldi - Haber 23:13: Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı - Magazin 21:22: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü - Haber 20:22: Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi - Haber 19:19: Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı - Haberler 16:24: Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım - Magazin