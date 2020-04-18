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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki lastiği olmayan araçla 15 kilometre kaçtı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki lastiği olmayan araçla 15 kilometre kaçtıANTALYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan Rıdvan U. (28), arka lastikleri olmayan hafif ticari araçla jantların üzerinde 15 kilometre kaçtı.

18.04.2020 00:37 | Son Güncelleme: 18.04.2020 00:40
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki lastiği olmayan araçla 15 kilometre kaçtı
ANTALYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan Rıdvan U. (28), arka lastikleri olmayan hafif ticari araçla jantların üzerinde 15 kilometre kaçtı. Polis ekiplerince durdurulan araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Rıdvan U., ayağından terlikleri çıkınca yakalandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde yaşandı. Rıdvan U., 07 NLH 33 plakalı hafif ticari aracının lastiklerini yaptırmak için tamirciye verdi. Tamirciyle arasında çıkan tartışma sonucunda arka lastikleri olmayan aracını alan Rıdvan U. yola çıktı. Rauf Denktaş Caddesi üzerinde maske kontrolü yapan polis ekiplerinin ihtarına uymayan Rıdvan U. kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre sonra Demokrasi Kavşağı'nda jant üzerinde giden aracı gören polis ekipleri sürücüye durması yönünde çağrıda bulundu. Durmayıp hızlanan Rıdvan U., Hal Kavşağı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Rıdvan U., ayağından terlikleri çıkınca yakalandı. Rıdvan U. gözaltına altına alınarak polis aracına bindirildi.
Rıdvan U., gazetecilerin Neden, lastikler olmadan gidiyordunuz sorusuna Lastikçi tamir etmemişti, ben de biraz sürmeye başladım. Ondan sonra oldu karşılığını verdi. Araç çekiciyle bulunduğu yerden çekilirken, Rıdvan U. polis merkezine götürüldü. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü, iki lastiği olmayan araçla 15 kilometre kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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