Polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı

- Polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı Diyarbakır'da polise silahlı saldırı 1 polis yaralandı Polisi yaralaya şahsın yakalanması için helikopter destekli özel hareket polisleri tarafından geniş çapta operasyon başlatıldı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polisin...

30.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:21
- Polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı
Diyarbakır'da polise silahlı saldırı 1 polis yaralandı
Polisi yaralaya şahsın yakalanması için helikopter destekli özel hareket polisleri tarafından geniş çapta operasyon başlatıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken ateş açtı, 1 polis yaralandı. Helikopter destekli özel hareket polisleri tarafından operasyon başlatıldı.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.A. isimli bir polis şüpheli şahısa dur ihtarı yaptı. A.P isimli şahıs sokaklardan kaçmaya çalıştı. Şahıs kaçarken polislere ateş etti, A.A. isimli polis açılan ateşle yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralı polise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, kaçan A.P. isimli şahsın yakalanması için hava destekli özel harekat polisleri ile operasyon başlatıldı. Polisin ’Dur’ ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı

Kaynak: İHA

Etiketler: Helikopter, Polis, 3. Sayfa, Haber

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