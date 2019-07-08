08.07.2019 11:48
Haberler» Güncel» Haber

Polisin "dur" ihtarına uymayarak araçlara çarpan sürücü kaçtı

Polisin "dur" ihtarına uymayarak araçlara çarpan sürücü kaçtı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve park halinde bulunan araçlara çarpan sürücü, otomobili bırakarak kaçtı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve park halinde bulunan araçlara çarpan sürücü, otomobili bırakarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde devriye halindeki polis ekipleri, şüphelendikleri 46 DN 193 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Kızılcaoba Mahallesi Mohaçlar Sokak'ta park halindeki Adnan Gökçecik'in 46 E 6108 ve Bayram Öztürk'e ait 07 LJ 997 plakalı araca çarparak durabildi.
Terk edilen otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Elbistan, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:06   Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti
13:06   Büyükşehir'den 4 mahalleye nefes aldıracak park
13:05   Bilal Erdoğan Okçular Vakfı'yla ilgili iddialara cevap verdi
13:04   "Okçular Vakfı ilelebet burada var olacaktır" - İSTANBUL
13:04   2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü'ne kamp kurdular
13:04   Üniversiteli Buse 166 gündür aranıyor
13:03   Kapadokya'da güzeller, havuzda serinledi