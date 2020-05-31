Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı 5 bin 894 lira ceza yedi

KONYA'da sokağa çıkma kısıtlamasına ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü Mehmet K. (23), otomobiliyle ağaca çarptı.

31.05.2020 04:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 04:18
KONYA'da sokağa çıkma kısıtlamasına ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü Mehmet K. (23), otomobiliyle ağaca çarptı. 0.95 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet K.'ya 'sokağa çıkma yasağına uymamak', 'alkollü araç kullanma', 'ters şeritten ilerleme' ve 'dur ikazına uymama' suçlarından toplam 5 bin 894 lira para cezası uygulandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, Mehmet K. idaresindeki 42 ACA 128 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Mehmet K., 'dur' ikazına uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Mehmet K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil, yolun kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Sürücü ile yanındaki Yaşar K., kazayı yara almadan atlattı. Yapılan alkol testinde Mehmet K.'nin 0.95 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, 'sokağa çıkma yasağına uymamak', 'alkollü araç kullanma', 'ters şeritten ilerleme' ve 'dur ikazına uymama' suçlarından toplamda 5 bin 894 lira para cezası uygulandı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaza yaptı 5 bin 894 lira ceza yedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet K, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD’deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Büşra Pekin, Şafak Sezer’in ’Bir daha filmimde oynatmam’ sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Haber
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd’un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD’de Trump, destekçilerini Beyaz Saray’a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Kasap Nusret Gökçe’nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Haberler››Güncel››Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı 5 bin 894 lira ceza yedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:09: Ankara'da, 3 katlı ahşap ev yangında küle döndü - Haber 04:04: Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı: 5 bin 894 lira ceza yedi - Haber 04:03: Uruguay Devlet Başkanı Lacalle Pou'da Kovid-19'a rastlanmadı - Haber 04:01: Kanada'daki Kovid-19 vaka sayısı 90 bini geçti - Haber 03:53: Denizli'de devrilen otomobildeki öğretmen öldü - Haber 01:37: Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu - Haberler 00:51: Bitlis Sehi ormanlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 00:11: Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi - Magazin 23:43: Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı - Haber 09:22: Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti - Haberler