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Polisin 'dur' ihtarından kaçan 2 kişi, panelvan ile su kanalına uçtu

EYÜPSULTAN'da içerisinde iki kişinin bulunduğu panelvan, polis denetlemesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

28.03.2020 08:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:00
Polisin 'dur' ihtarından kaçan 2 kişi, panelvan ile su kanalına uçtu

EYÜPSULTAN'da içerisinde iki kişinin bulunduğu panelvan, polis denetlemesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak su kanalına uçtu. Kazada kanala düşen araçtaki iki kişi polis ve itfaiye tarafından kanaldan çıkarıldı.

Olay, Emniyettepe mahallesinde sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 YVG 25 plakalı damacana yüklü panelvan, polis ekiplerinin denetleme yaptığı yerde 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre polisin kovaladığı araç Mareşal Fevzi Çakmak caddesine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları parçalayıp Alibeyköy su kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye uçan minibüsteki sürücü Mehmet Barış Demirbaş ile Tuncay Yaman polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Demirbaş ve Yaman sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önlem amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Su kanalına uçan panelvan, İBB ekiplerince vinçle 1.5 saatlik çalışma sonucu kanaldan çıkarılarak otoparka çekildi. Yol kenarındaki demir korkulukların yeniden yapılacağı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Sabah, Polis, Güncel

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