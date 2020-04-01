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Polisin dur ihtarından uymayan şüpheli araç sürücüsü yaya olarak izini kaybettirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dur ihtarına uymayan şüpheli araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sonrasında sürücü aracı bırakıp yaya olarak izini kaybettirdi.

01.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:27
Polisin dur ihtarından uymayan şüpheli araç sürücüsü yaya olarak izini kaybettirdi
Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde dur ihtarına uymayan şüpheli araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sonrasında sürücü aracı bırakıp yaya olarak izini kaybettirdi.

Olay, Akyazı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheli araç sürücüsü kaçmaya başladı. Otomobili takibe alan polis ekipleri ile şüpheli araç sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan araç Uzunçınar Mahallesinde kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Araç sürücüsü ise çevrede bulunan evlerin bahçelerinden yaya olarak kayıplara karıştı.

Öte yandan, polis ekiplerince otomobil Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne çekilirken kayıplara karışan sürücünün kavgaya karıştığı ve konuyla alakalı soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Akyazı, Polis, Araç, 3. Sayfa
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