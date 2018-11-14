Polisin 'Dur' İkazına Rağmen Kaçan Araçtan Uyuşturucu Çıktı

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:11



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:11

Isparta-Eğirdir Karayolu'nda polisin 'dur' ihtarına uymayarak şehir merkezine doğru kaçan otomobilden aşağı atılan uyuşturucular, aracı takip eden ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, araç ise trafikten men edildi.Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısından sonra Isparta-Eğirdir Karayolu üzerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil merkez yönüne doğru kaçmaya başladı.Anadolu Mahallesi istikametine kaçmaya çalışan aracı takibe alan Isparta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Davraz Mahallesi bölgesinde araçtan yere atılan peçeteleri fark etti.Bir süre sonra durdurulan araçta, şahıslar ve çevrede yapılan aramalarda, bir miktar esrar maddesi ve 10 adet ecstasy hap ele geçirildiği öğrenildi.Konuyla ilgili polisten kaçan M.H. ve E.T. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, sürücüye ayrıca trafik yönünden de 8 bin TL cezai işlem uygulanarak aracın trafikten men edildiği öğrenildi. - ISPARTA