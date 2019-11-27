Haberler » Güncel » Polisin 'dur' ikazına uymayan araçta 24 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Polisin "dur" ikazına uymayan araçta 24 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

27.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:36Polisin
'ın ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine, 34 BTR 133 plakalı aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurmak istedi.
Polisin "dur" ikazını dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı araç, kovalamacanın ardından çevre yolunda durduruldu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 Pakistan ve 20 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:56 BM'den İdlib'e 24 tırlık insani yardım
14:56 Meme ve yumurtalık kanserinde "babanın prostat kanseri öyküsü" de etkili
14:56 Büyükçekmece'de market soygunu
14:55 Avrupa Birliği, Kapalı devre işleyen bir sistem değil
14:55 DHA YURT BÜLTENİ-15
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
14:44 Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:50 Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
27.11.2019 14:56:22