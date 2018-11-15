15 Kasım 2018, 21:33
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Polisin Durdurduğu Araçta 10 Adet Tabanca Ele Geçirildi

Polisin Durdurduğu Araçta 10 Adet Tabanca Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü N.D., tutuklandı.

ELAZIĞ'da, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü N.D., tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ- Diyarbakır karayolu uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 7.65 mm çapında 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü N.D., Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

- Elazığ Elazığ
15 Kasım 2018 Perşembe 21:33