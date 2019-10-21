Haberler » 3. Sayfa » Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs gözaltında

Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs gözaltında

Samsun'da polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 kişi gözaltına alındı.

21.10.2019 15:51Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs gözaltında
Samsun'da polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen M.B.'yi yakalamak istedi. İddiaya göre olay yerinde bulunan Y.E.Ç., T.Y. ve M.Y. polise direnip mukavemette bulunarak M.B.'yi teslim etmek istemedi. M.B. ise kaçmayı başardı. Polislere görevini yaptırmayıp mukavemette bulundukları iddia edilen 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Y.E.Ç., T.Y. ve M.Y. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Canik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:16 Erzincan'da kaçak keklik ve tavşan avlayan 5 kişi yakalandı
16:15 Kimlik kontrolü yaptırmak istemeyen 2 şüpheli bekçilere saldırdı
16:11 Pamuk deposu sabaha kadar yandı, hasar büyük
16:05 Eski HDP Erzincan İl Başkanı, tutuklandı
16:03 Muş'ta tren kazası: 2 yaralı
15:58 Minibüs, şarampole devrildi: 2 yaralı
15:53 İki otomobil çarpıştı
21.10.2019 16:32:23