Polisin etkisiz hale getirdiği tüfekli saldırgan Eşimin eski kocası tehdit ediyordu

Polisin etkisiz hale getirdiği tüfekli saldırgan Eşimin eski kocası tehdit ediyorduMALATYA'da, eşinin eski kocasına ait iş yerine gidip, tüfekle ateş açan ve polis tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından tutuklanan Ömür K.

05.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:49
Polisin etkisiz hale getirdiği tüfekli saldırgan Eşimin eski kocası tehdit ediyordu
MALATYA'da, eşinin eski kocasına ait iş yerine gidip, tüfekle ateş açan ve polis tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından tutuklanan Ömür K. (45) emniyetteki ifadesinde, Eşimin eski kocası tarafından sürekli tehdit ediilyordum, beni yine arayınca gözüm karardı, ateş açtım dediği öğrenildi.
Mimar Sinan Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, Ömür K., eşinin eski kocası Murat Ç.'nin emlakçılık yapıp, inşaat malzemesi sattığı iş yerine giderek tüfekle ateş etti. Cadde üzerinde etrafa rastgele ateş açan ve araçların geçişine engel olan Ömür K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Ömür K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
'SÜREKLİ TEHTİT EDİLİYORDUM'
Emniyette sorgulanan Ömür K., evlendiği eşinin eski kocası tarafından sürekli rahatsız edildiğini öne sürdüğü ifadesinde, Eşim ile eski kocasının 2 çocukları vardı. Bu çocuklar mahkeme kararıyla bizde kalıyordu. Çocuklar da bizle yaşamak istiyor zaten. O kişi arayıp 'çocukları alacağım' diye tehdit ediyordu. Beni yine arayınca gözüm karardı ve havaya ateş açtım, kendimde değildim dediği öğrenildi.
Bazı iş yerlerinin güvenlik kameraları ile vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde; Ömür K.'nin tüfeğiyle ateş etmesi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi yer alıyor. Polisin etkisiz hale getirdiği tüfekli saldırgan Eşimin eski kocası tehdit ediyordu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine ’Kim Milyoner Olmak İster?’ repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından ’gayrimeşru çocuk’ çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Haberler››Güncel››Polisin etkisiz hale getirdiği tüfekli saldırgan Eşimin eski kocası tehdit ediyordu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:51: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güzel havanın tadını çıkardı - Haber 14:50: Başkan Akgün: "Korona virüs bize çevrenin ne kadar önemli olduğunu öğretti" - Haber 14:49: İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli gözaltında (2) - Haber 14:49: Sultanahmet Cami'nde korona virüs önlemiyle Cuma namazı kılındı - Haber 14:49: Çocuk hastaların maskeleri teslim edildi - Haber 14:35: Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi - Magazin 13:53: İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi - Haber 12:56: Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü - Haber 12:26: 2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler 12:17: Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı - Haberler