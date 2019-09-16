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Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler

Antalya'da isminin Arzu A., olduğu öğrenilen kadın, olay yerine gelen ekiplere ecel terleri döktürdü. Alkollü genç kadın, bir gazetecinin, "Polisler senin için endişeleniyor" sözüne "Ne kadar karizmatikler" şeklinde karşılık verdi.

16.09.2019 13:38

Antalya'da 30 metrelik falezlerin ucuna gelen alkollü genç kadın, polise zor anlar yaşattı. Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini söyleyen kadına ekipler müsaade etmedi. Bir gazetecinin, "Polisler senin için endişeleniyor" sözüne de genç kadın, "Ne kadar karizmatikler" şeklinde cevap verdi.

Konyaaltı Caddesi'ndeki 30 metrelik falezlerde saat 11.00 sıralarında bir kadının uçurumun kenarına gelerek ağladığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, isminin Arzu A. (36) olduğu öğrenilen kadını tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Alkollü olduğu belirtilen genç kadın, polislere güçlük çıkarttı. Falezlerin ucuna yönelmek isteyen Arzu A.'ya ekipler müsaade etmeyip bölgeden uzaklaşması için uzun süre dil döktü.

"NE KADAR KARİZMATİKLER"

Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini belirten Arzu A., daha sonra bir kayalığın üzerine uzanarak bir müddet dinlendi. Arzu A., bir gazetecinin, 'Polisler senin için endişeleniyor' sözüne de, 'Ne kadar karizmatikler. Onlara selam söyle' karşılığını verdi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA EDİLDİ

Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan Arzu A., ardından kadın polis memurunun iknasıyla falezlerden uzaklaştı. Arzu A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İşte olay yerinden görüntüler;

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler

Konyaaltı Caddesİ, Antalya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(25)
YILMAZ:Allah akıl fikir versin.
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BUBİ:İçki kötülüğün anasıdır . Peki babası kim ?
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ALİ AGA:Bırakın gebersin adi kadın
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WANDET:ARPASI FAZLA GELMİŞ. . POLİSİ GÖRÜNCE HAVAYA GİRMİŞ. . BIRAKACAN NE HALİ VARSA GÖRSÜN
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4 3
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REZİL:EDEPSİZ!!!
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4 1
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S.K.:İçki bütün kötülüklerin anasıdır. İçmeyin, insanı böyle maymun eder. İçince iletişim kopuyor işte. Falezlerden düşüp hayatını kaybedebilirdi. Polisleri tebrik ediyorum.
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24 2
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VEZIR:IKI BAYAN POLIS OLSA ALIP GOTURSE . . BU TARZ GORUNTULER ORTAYA CIKMAZ KADIN POLISLER NE IS YAPIYOR BU ULKEDE HIC GOREN VARMI. . .
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14 9
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ADANALI:Lan dengesiz bilmediğin şeyler hakkında yorum yapma şehit olan türk polisi kadınlarımızıdamı görmedin sizin gibi zihniyetsiz oldukça bu batılılar bu salak kız gibi ortalıkta rezil olacaklar ama yine türk kadın polislerimiz ilk koşanlardan olacak
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3 5
CAN:polis beyler allah sabir versin
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15 1
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MERVE:polislerde yakışıklıymış hele şu gözlüklü olan
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4 10
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