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Polisin greve gittiği Brezilya'nın Ceara eyaletinde cinayet sayısı 5'e katlandı

RIO DE Brezilya'nın Ceara eyaletinde polisin greve gitmesinin ardından son 5 günde işlenen cinayet sayısının 5'e katlandığı bildirildi.

25.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:18Polisin greve gittiği Brezilya'nın Ceara eyaletinde cinayet sayısı 5'e katlandı
RIO DE 'nın Ceara eyaletinde polisin greve gitmesinin ardından son 5 günde işlenen cinayet sayısının 5'e katlandığı bildirildi.
Ceara eyaleti Adalet Bakanı Sergio Moro, yaptığı açıklamada, polis grevinin 7'nci gününe girdiğini belirtti.
Moro, eyalette işlenen cinayet sayısının son 5 günde 5 kat arttığını ve bu süreçte toplam 147 cinayet işlendiğini kaydetti.
Sokaklarda düzenin kaybolmadığını vurgulayan Moro, "Bazı suçlarda artış olduğuna dair belirtiler var." dedi.
Devam eden polis grevi ve güvenliğin sağlanamayacağı endişesiyle eyalete bağlı 9 kentte her yıl düzenlenen karnaval iptal edildi.
Federal Hükümet, eyalet valisiyle yapılan görüşmenin ardından polise yardımcı olmak üzere 2 bin 500 asker konuşlandırdı.
Ceara eyaleti polisleri, 18 Şubat'ta maaş artışı talebiyle greve başlamıştı.

Brezilya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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