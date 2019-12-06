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Polisin hırsızı yakaladığı anlar kamerada

Güngören'de gece saatlerinde bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıs, polisleri görmesinin ardından kaçmaya başladı.

06.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:11
'de gece saatlerinde bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıs, polisleri görmesinin ardından kaçmaya başladı. Hırsız, kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hırsızın yakalandığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Güngören'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs hırsızlık için bir iş yerine girdi. İhbar alan polis ekipleri şahsı yakalamak için olay yerine geldi. Polislerin geldiğini fark eden şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süren kovalamacada şahıs, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Dur ihtarına uymayan şahsı polis ekipleri ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Ayağından yaralanan şahıs yere yığıldı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs tedavisi için önce hastaneye daha sonrada ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kovalama sonucu ayağından yaralanan şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Selim Bayraktar/İHA)
Polisin hırsızı yakaladığı anlar kamerada

Güngören, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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