22.06.2019 13:34
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Polisin kaykaycılara müdahalesine tepki

Polisin kaykaycılara müdahalesine tepki

– Kolombiya'da 'Kaykay Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikte iki motosikletli polisin kaykaycılara çarpıp, darp ettiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Kolombiya 'da 'Kaykay Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikte iki motosikletli polisin kaykaycılara çarpıp, darp ettiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Olay, 'Kaykay Şirketleri Birliği' tarafından kaykay tanıtımı için her yıl 21 Haziran'da herkesin katılımına açık düzenlenen 'Go Skateboarding Day'in Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen etkinliğinde meydana geldi. Bir görgü tarafından kayda alınan görüntülerde,, kaykaycıların cadde üzerine ilerlediği ve iki motosikletli polisin de kaykaycıların arasında dolaştığı görülüyor. Daha sonra ise polislerden biri etkinlikteki kaykaycılardan birine motosikletiyle çarpıyor. Kaza sonrası motosikletinden düşen polisi diğer kaykaycılar darp ediyor. Bu sırada yakında bulunan diğer polis de motosikletiyle bir gence çarparak, genci bir süre motosikleti altında sürüklüyor ve motosikletinden düşen polisin de kalkmasıyla motosiklet altındaki genç darp ediliyor. Bunun üzerine etkinlikteki kaykaycıların polislerin bu tutumuna tepki gösterdiği ve kaçmaya çalışan polislere kaykaylarını attıkları görülüyor.
Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan yetkililer olayla ilgili araştırma başlatıldığını bildirdi.


Kaynak: DHA
Kolombiya , Dünya

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