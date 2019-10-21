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Polisin kimlik sorgusunda kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin kimlik sorduğu kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

21.10.2019 15:05Polisin kimlik sorgusunda kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin kimlik sorduğu kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Aydın Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri Hasan Efendi Mahallesi 1902 sokakta durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Polisin kimlik sorduğu şüpheli şahıs bir anda kaçmaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan sorgulamada yakalanan kişinin cezaevi firarisi İ.S olduğu tespit edildi. İ.S işlemlerinin ardından ceza evine teslim edildi. - AYDIN

Aydın Emniyet Müdürlüğü, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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