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Polisin kontrol ettiği tabuttan cenaze yerine uyuşturucu çıktı

Polisin kontrol ettiği tabuttan cenaze yerine uyuşturucu çıktıKolombiya, (DHA) ? Kolombiya polisi, bir cenaze aracında yaptığı aramada tabutlara gizlenmiş 300 kilogram esrar ele geçirdi.

28.08.2019 16:27
Polisin kontrol ettiği tabuttan cenaze yerine uyuşturucu çıktı
Kolombiya, (DHA) ? Kolombiya polisi, bir cenaze aracında yaptığı aramada tabutlara gizlenmiş 300 kilogram esrar ele geçirdi.
Olay, Santander bölgesinde meydana geldi. Bölge polisinin açıklamasına göre, polis ekipleri trafik kontrol noktasında bir cenaze aracını durdurdu. Polis memurları, sürücünün verdiği evrakları kontrol ederken, sürücünün şüpheli davranması sonucu içinde 2 tabut bulunan araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, tabutlardan birinde, içinde 300 kilogram esrar olan 514 paket bulundu. Bunun üzerine bulunan esrara polis tarafından el konuldu ve aracın sürücüsü de gözaltına alındı.
Polisin kontrol ettiği tabuttan cenaze yerine uyuşturucu çıktı

DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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