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Polisin korona virüs denetimleri sırasında uzun araç kuyrukları oluştu

Polisin korona virüs denetimleri sırasında uzun araç kuyrukları oluştu Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisin Korona virüs salgınına yönelik gerçekleştirdiği denetimler sırasında uzun araç kuyrukları oluştu Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Korona virüs salgınına karşı kent giriş ve...

03.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:46
Polisin korona virüs denetimleri sırasında uzun araç kuyrukları oluştu
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde polisin Korona virüs salgınına yönelik gerçekleştirdiği denetimler sırasında uzun araç kuyrukları oluştu
KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Korona virüs salgınına karşı kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında polis ekiplerinin denetim ve kontrolleri artırıldı.
Beyşehir ilçesine araçlarıyla gelen vatandaşların artmasıyla birlikte ilçe merkezlerine giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılmaya başlandı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem'in nezaretinde uygulama noktalarındaki kontroller artırıldı. Otogar kavşağı yanındaki uygulama noktasında her iki yönde de araçlar tek tek durdurulup denetim yapıldı. Kontroller sırasında uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların plaka sorgulamaları yapıldı. Sürücüler ve araçta bulunan yakınlarına 14 gün süreyle kendilerini kaldıkları evlerinde karantinaya alarak izole etmeleri, bu sürede ikametlerinde misafir kabul etmemeleri yönünde tebligat ve uyarılar yapıldı. Uyarıların dikkate alınmaması halinde vatandaşların cezai işlemlerle karşı karşıya kalabilecekleri hatırlatıldı. Ayrıca, sürücülerin Korona virüse karşı maske kullanmaları, yolculukları esnasında fazla mola vermemeleri ve yakın temastan kaçınmaları, gittikleri yerlerde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulunuldu. Denetimler kapsamında 580 kişiye tebligat yapıldığı, 183 araç ve sürücüsünün de sorgulandığı öğrenildi.
Uygulama noktasında denetime takılan sürücüler de, Korona virüs salgınına karşı yürütülen denetim ve kontrollerin artırılmasını toplum sağlığı açısından memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
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Polisin korona virüs denetimleri sırasında uzun araç kuyrukları oluştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyşehir, Polis, Konya, Genel

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Polisin korona virüs denetimleri sırasında uzun araç kuyrukları oluştu
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