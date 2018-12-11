Polisin Kovaladığı Şahısların Üzerinden Uyuşturucu Hap Çıktı

Isparta
'da polisten kaçmaya çalışan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Zafer Mahallesi
'nde şüphe üzerine 2 şahsı durdurmak istedi. Yakalanacaklarını anlayan 2 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı.
Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası B.Y. ve M.K. isimli şahısları yakalayan narkotik polisi, şüphelilerin üzerinde 2 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Emniyete sevk edilen şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ISPARTA
Zafer Mahallesi,Narkotik,Isparta
11 Aralık 2018 Salı 15:45