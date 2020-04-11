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Polisin kuruluş yıl dönümünü uygulama noktasında kutladı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında görev başındaki polis memurlarını ziyaret etti.

11.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:14
Polisin kuruluş yıl dönümünü uygulama noktasında kutladı
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında görev başındaki polis memurlarını ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Toraman, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayıp özverili çalışmalarından dolayı polis memurlarına teşekkür etti.

Vali Toraman daha sonra Şehit Kartal Polis Merkezini ziyaret etti. Emniyet Teşkilatı personeliyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Vali Toraman, "Huzur ve asayişin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeden fedakarca çalışan Emniyet Teşkilatı mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Toraman'a İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Polis, Güncel
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