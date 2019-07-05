05.07.2019 14:39
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Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis!

Çekmeköy'de polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu yargılanan astsubay Aslan Sezer, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Çekmeköy'de polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu yargılanan astsubay Aslan Sezer, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Çekmeköy'de 3 Eylül 2018 tarihinde polis memuru Süleyman Aksoy'un hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin astsubay Aslan Sezer'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslan Sezer jandarmalar eşliğinde getirildi. Hayatını kaybeden Süleyman Aksoy'un yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

ÜYE HAKİM KARARA MUHALEFET ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Aslan Sezer'i önce maktul Süleyman Aksoy'a yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme, cezayı 12 yıla düşürdü. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi sayarak 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutuklunun halinin devamına karar verdi.

Öte yandan üye hakim mahkemenin kararına muhalefet şerhi koydu. Şerh yazısında, astsubay olan sanık Aslan Sezer'in, polis olan Süleyman Aksoy tarafından kendisine yönelmiş gerçekleşen ve tekrarı muhakkak olan silahlı haksız bir saldırıyı o andaki hal ve koşullara görevi gereği üzerinde taşıdığı tabanca ile orantılı ve eş zamanlı karşılık verdiği belirtildi. Sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği ve sanığın beraatine karar verilerek tahliye edilmesi gerektiği kaydedildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye Cezaevi Tabur Komutanlığı'nda görevli astsubay Aslan Sezer ile aynı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Deniz Aksoy arasında duygusal ilişki olduğu anlatılmıştı. Deniz Aksoy ile evli olan Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Süleyman Aksoy'un ilişkiyi öğrendiği belirtildiği iddianamede, polis memuru Süleyman Aksoy'un eşi Deniz Aksoy'un sevgilisi olduğu iddiasıyla astsubay Aslan Sezer'e aralarında çıkan tartışma sonrasında silahını çıkararak ateş ettiği vurgulanmıştı.

Aslan Sezer'in de tabancasıyla Süleyman Aksoy'a ateş ettiği belirtilirken, ikilinin ellerinde silah olduğu halde boğuşmaya başladığı, yere düştükleri sırada Aslan Sezer'in üzerinde bulunan Süleyman Aksoy'un sırtına doğru bir iki el ateş ettiği, Aksoy'un hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Aslan Sezer'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis!
Kaynak: İHA
çekmeköy, 3. Sayfa

YORUMLAR (9)
DEMOKRASİNİZ BATSIN: bu ülke demokrasi denen saçma hükümlerle yönetilmeye devam ettiği sürece kimsenin adalet beklentisi olmasın.
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BARIŞ: ölmek bayanın hakıydı ama ne yazıkki olan olmuş o ölmeseydi öbürü olecekti
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FİRAVUN SIÇANI: Bu davada asıl ceza o kadına verilmeli. Biri hapse biri mezara. Kadın: 3 süne ;)
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ADALET NEREDE: Ülkemizde idam kararı olmadığından Bu adam ve infaz koruma olan bayanın hakkı müebbet hapis cezasıydı.
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KAMİL S.: Adamın karısına sulan, adamı öldür 10 sene ceza, infaz yasasına göre 7 sene yatarı, denetimli serbeslik ev hapsi derken bide bakmışsın adam dışarda, yapanın yaptığı yanına kar kalıyor en iyisi kısa kısas. Yani asıl ceza mahkemeyi kübraya kalıyor
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ADINIZI YAZIN: MALESEF ÜLKEMİZDEKİ ADALET KAVRAMI ÇOK ZAYIF. . HEM ADAMIN KARISIYLA İŞ KOŞTURACAKSIN HEM ADAMI ÖLDÜRECEKSİN VE MAHKEME SANA 10 YIL VERİP SALACAK. . . VE BUNA ADALET DİYECEKSİN. ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN
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GÖKHANNN: böyle adalet olur mu kim güvenir bu karara
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ADALETİNİZ BATSIN: bu adaletsiz karar lehinde imza atan hak yiyicileri Allah bildiği gibi yapsın, acısı inşallah çocuklarından çıkar. neredeyse merhumu suçlu ilan edecekler, yüksek mahkemenin vicdan yaralayan bu kararı bozması gerekir
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MURAT: Oh ne güzel hem karısını halletsin hem adamı öldürsün üstüne de haksız tahrikten indirim alsın bir de af çıkarsa 1-2 seneye çıkar
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