Kahramanmaraş’ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı

Kahramanmaraş'ta kazada hayatını kaybeden polis memuru Yakup Karaca'ya (50) çarpan otomobilin sürücüsü İsmail G. (45) sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan kaza anının kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

Dün akşam saatlerinde Binevler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen kazada Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yakup Karaca, marketten çıkıp otomobilin yanın gitti. Karaca aracına bineceği sırada İsmail G. yönetimindeki 46 BB 494 plakalı hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Karaca, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından sürücü İsmail G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İsmail G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Bu arada evli ve 3 çocuk babası olan Yakup Karaca'nın hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yakup Karaca, yolun karşısına geçip aracına yanına gidiyor. Bu sırada İsmail G.'nin kullandığı hafif ticari araç Karaca'ya çarpıyor. Karaca yere düşerken kazayı görenlerin olay yerine koşuyor.

Kaynak: DHA