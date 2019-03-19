Polisin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

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Malatya'da otomobiliyle çarptığı polisin ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.Alınan bilgiye göre, önceki gün Yeşilyurt ilçesi Malatya-Ankara kara yolu Makro kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit'e (47) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Uğur M'nin, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Önceki gün Uğur M. idaresindeki 44 EJ 444 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Malatya-Ankara kara yolu Makro kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit'e çarpmıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Macit, burada müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, dün Yeşilyurt Konak Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Konak Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.