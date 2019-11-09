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Polisin operasyon düzenlediği evden çıkanlar şoke etti

Polisin operasyon düzenlediği evden çıkanlar şoke etti Bir evde 217 akrep ele geçirildiMARDİN - Mardin'in Kızıltepe İlçesinde polis ekipleri arama yaptıkları bir evde 217 adet canlı akrep ele geçirdi.

09.11.2019 22:27 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:28
Polisin operasyon düzenlediği evden çıkanlar şoke etti
Bir evde 217 akrep ele geçirildi
MARDİN - Mardin'in İlçesinde polis ekipleri arama yaptıkları bir evde 217 adet canlı akrep ele geçirdi. Akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesinde arama yaptı. Evin bodrum katına inen polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Ekipler bodrum katında şeffaf kutularda yer alan 217 adet canlı akrep gördü. Muhafaza altına alınan akrepler, Kızıltepe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat gereği Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine teslim edildi. İdari işlem yapılması için H.Ç'ye ait olan 217 adet canlı akrep Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Polisin operasyon düzenlediği evden çıkanlar şoke etti

Kızıltepe, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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