Polisin Operasyonu Yasa Dışı Silah Alışverişini Önledi

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla yasa dışı silah alışverişi önlendi.
Elbistan Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürütülen istihbarat çalışması sonucunda ilçeye kaçak yollarla silah getirileceği bilgisine ulaştı.
Şüphelileri belirleyerek takibe alan polis, üç kişinin bulunduğu bir otomobil içerisinde tabanca verildiğini görünce operasyon yaptı.
Otomobildeki şüpheliler, polisi görünce poşet içerisindeki silahları da yere atarak kaçmaya başladı. Polis
, şüphelileri kısa bir kovalamacanın ardından yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar S.Ç, O.E. ve H.H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden O.E. ve S.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı H.H.A. ise savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
08 Aralık 2018 Cumartesi 19:45