Haberler » Güncel » Polisin sevgisi 'engelleri' aştı - Haber

Polisin sevgisi "engelleri" aştı

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli anaokulunu ziyaret etti.

03.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:32Polisin sevgisi
'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli anaokulunu ziyaret etti. Yabancılarla konuşmayan engelli çocuklar kendilerine sevgiyle yaklaşan polisin kucağından inmedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Sarıçam Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Çocuklar ilk önce yabancı gördükleri polislerle temas kurmazken, polisin onlara sevgiyle yaklaşmasıyla polislerle oyun oynamaya başladı. Polis, çocuklara polis tişörtü ve şapkası dağıtıp oyuncaklar hediye etti. Bazı engelli çocuklar polisin kucağından inmedi. Bazı çocuklar da polislerin kucağında ipe asılan balonlarla oyun oynadı. Bir engelli çocuğun ise bir polis memurunun kucağına yatıp başka kimseye gitmemesi dikkat çekti.

Okul müdürü İbrahim Dağlı, Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak için okullarını ziyaret eden polislere teşekkür ederek, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyledi. Dağlı, "Burası engelli çocuklarımızın eğitimine odaklanmış bir yer. Onları sadece bugün değil her zaman hatırlamalıyız. Dünya Engelliler Günü bu açıdan çok önemli bir gün. Engelli bireylerimizi topluma kazandırıp, zihindeki engelleri kaldırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, engelli çocuklar şiir okuyup oyun gösterisi sundu. Polisler ziyaret sonunda ise engelli çocuklarla birlikte "Hayat Bayram Olsa" şarkısını söyleyip "En büyük engel sevgisizliktir" pankartı açtı. - ADANA

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:58 Sobadan zehirlenen Mustafa, toprağa verildi - Haber
14:57 Erdoğan'ın 'veto' kararı, Zonguldaklıları sevindirdi - Haber
14:54 Müftü Erenay: "İslam dini, gençlerle yükselmiştir" - Haber
14:53 Körfez'de 'engelsiz' şölen - Haber
14:52 30 yıldır evine su taşıyor - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:11 Beton mikserinin altında kalan küçük kızın annesinin sözleri yürek dağladı - Haberler
3.12.2019 14:59:35