Haberler» Güncel» Haber

Polisin silahıyla ateş açan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavgaya müdahale eden polisin silahını alarak çevreye ateş açan zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi.

18.07.2019 13:27 Polisin silahıyla ateş açan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavgaya müdahale eden polisin silahını alarak çevreye ateş açan zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi.
İddiaya göre, dün gece Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan bir dernek binasında M.M.D. ile H.D. arasında kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Emniyette birbirlerinden şikayetçi olmayan zanlılar, barıştırıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Bu sırada emniyet binası önünde bekleyen H.D'nin yakınları ile M.M.D'nin kardeşi İ.N.D. arasında kavga çıktı.
Kavgaya müdahale eden bir polis memurunun silahını alan M.M.D, çevreye rastgele ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı.
Polisin uyarılarına rağmen teslim olmayan zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi.
Ağır yaralanan M.M.D, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi. M.M.D, burada yapılan müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.
M.M.D'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Gaziantep, Polis, kavga, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:17   Kırıkhan zabıtasından 'kaldırım işgali' denetimi
17:17   BATMAN Baro başkanları Hasankeyf için bir araya geldi
17:17   TRABZON Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik
17:17   DHA DIŞ - Çalınan otomobilini hırsızlardan böyle geri aldı
17:17   FATİH'TE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA; 6 KİŞİ YAKALANDI
17:17   Fatih'te otomobillerden hırsızlık anları kamerada; 6 kişi yakalandı
17:17   Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik