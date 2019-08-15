Haberler» kultur-sanat» Haber

Polisin sokak köpeğine merhameti takdir topladı

Antalya'da Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Murat Günay'ın sokak köpeğine su içirmesi takdir topladı.

15.08.2019 21:39 Polisin sokak köpeğine merhameti takdir topladı
Antalya'da Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Murat Günay'ın sokak köpeğine su içirmesi takdir topladı.
Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda trafik ve asayiş uygulamasında görev alan komiser yardımcısı Murat Günay'ın aldığı suyu, o sırada yanına gelen sokak köpeğine içirdiği anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Davranışıyla örnek olan Günay'ı amirleri de takdirle karşıladı. Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, duyarlı davranışı dolayısıyla Günay'a teşekkür etti.

Antalya, Kumluca, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
21:39   Polisin sokak köpeğine merhameti takdir topladı
21:15   33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali
18:27   Yaralı kerkenez tedavi altına alındı
17:59   Evi yanan nişanlı çifte eşya desteği
17:43   Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
16:33   Yaralı kerkenez tedavi altına alındı
15:23   Rize'de atmacalar görücüye çıktı